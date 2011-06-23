Нафтогазовидобувні компанії вимагають від уряду навести лад у галузі

Найбільші нафтогазовидобувні компанії України офіційно звернулися до Кабінету міністрів України, Верховної Ради, Міненерговугілля, Мінекономрозвитку, Мінфіну та інших міністерств та відомств з конкретними пропозиціями щодо наведення порядку в галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення представники найбільших нафтогазовидобувних компаній прийняли у четвер, 23 червня, в Києві на нафтогазовій конференції «Видобуток нафти і газу в Україні: економічні, фінансові та юридичні аспекти».

Зокрема, у своєму зверненні нафтогазовидобувні компанії вимагають прийняття Верховною Радою проекту Закону «Про внесення змін до Земельного кодексу України» (щодо спрощення процедури надання земельних ділянок для будівництва нафтових і газових свердловин до 5-6 місяців).

За словами представників компаній, сьогодні тільки на узгодження документів для будівництва свердловин треба витратити 1-2 роки.

Разом з тим, нафтогазовидобувачі вимагають законодавчо закріпити право за державними компаніями отримувати ліцензії на нафтогазові ділянки без аукціонів. За останні 5 років держкомпанії не отримали жодної нової ліцензії.

Крім того, не менш важливим є прийняття закону щодо диференційованого підходу до нарахування рентної плати. Наприклад, для родовищ з важковидобувними і глибокозалягаючими запасами пропонується знизити рентну плату.

Так, за словами заступника директора з питань перспективного розвитку та взаємодії з органами влади ДК «Укргазвидобування» Олексія НЕСТЕРЕНКО, при введенні нульової ставки рентних платежів на видобуток газу, який 100% спрямовується на забезпечення потреб населення, компанія щорічно могла б додатково інвестувати 1 млрд. грн. у збільшення видобутку газу.

Ще однією проблемою для видобувних компаній залишаються надвисокі податки. У 2011 році податки для нафтогазових компаній виростуть на 1,5-2 млрд. грн., При цьому обсяги видобутку продовжать знижуватися.

Сьогодні українські державні компанії змушені продавати газ населенню по 420 грн. за тис. куб. м, у той час як за російський газ Україна платить по 350 дол за тис. куб. м.

Як зазначив А. НЕСТЕРЕНКО, українські підприємства продаючи газ за низькою ціною не мають можливостей інвестувати у власне виробництво, більше 50% від продажу газу компанії повинні сплатити у вигляді податків, а те, що залишається, йде на поточні потреби та зарплату співробітникам.

Також виступаючі на конференції експерти відзначили, що в нафтогазовій галузі України склалася критична ситуація - з кожним роком власний видобуток нафти і газу стрімко падає і якщо терміново не вжити належних заходів, Україні може залишитися без своїх енергетичних ресурсів.

Представники нафтогазовидобувних компаній упевнені, що за підтримки уряду та парламенту можна і потрібно вирішувати ці проблеми.