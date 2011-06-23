Будівництво ПГЕС в Щолкіному оцінюється у 1,5 млрд. доларів - Бойко

Інвестиції у будівництво парогазової електростанції (ПГЕС) у м. Щолкіне (АР Крим) складуть близько 1,5 млрд. дол

Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО, повідомила УНІАН прес-служба міністерства.

«У нас сьогодні реалізується кілька напрямків співробітництва (з Китаєм - УНІАН). Це будівництво парогазової станції в Щолкіному, де дуже значний, близько 1,5 млрд. доларів, обсяг інвестицій, разом з підстанціями і високовольтними лініями», - цитує прес-служба міністра.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня ц.р. державне підприємство «Кримські генеруючі системи» і Китайська національна машинобудівна корпорація Sinomach підписали в Києві рамкову угоду про початок погодження умов укладення договору на будівництво в Щолкіному ПГЕС орієнтовною встановленою потужністю 750-900 МВт. В рамках проекту планується також побудувати підстанції видачі потужності і підводного газопроводу Джанкой-Щолкіне для забезпечення газопостачання майбутнього енергооб'єкта.

Первинну угоду про намір будівництва ПГЕС в Криму було підписано в Китаї ще у вересні 2010 року. Документ був підписаний Мінпаливенерго, Sinomach, а також Експортно-імпортним банком Китаю.

Довідка УНІАН. Крим є енергодефіцитним регіоном. Більше 90% електроенергії, що споживається регіоном, імпортується з материкової частини України по міжсистемним лініям електропередачі напругою 220-330 кВ.