Експорт знизив запаси бензину на НПЗ України до критичного мінімуму - експерти

Запаси бензину на складах українських нафтопереробних заводів (НПЗ) станом на 20 червня ц.р., за даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, склали 34,5 тис. тонн, що є мінімальним рівнем за останні два роки.

Про це УНІАН повідомили у Консалтинговій групі «А-95».

За даними експертів Консалтингової групи «А-95», це в три рази менше середнього рівня запасів з початку 2011 року.

Так, запаси низькооктанового бензину А-76/80 склали 4,7 тис. тонн, бензину А-92 - 21,3 тис. тонн, бензину А-95 - 8,6 тис. тонн.

При цьому експерти відзначають, що, за даними Держкомстату, споживання бензину в червні п.р. за останні два роки становить в середньому 400 тис. тонн. Відповідно, заводських запасів вистачить на три дні національного споживання, тоді як традиційним для галузі є декадний - двотижневий запас.

«Безпрецедентно низькі запаси на НПЗ пояснюють причину ресурсної недостатності, а в окремих регіонах - очевидного дефіциту високооктанового бензину, який простежується з початку місяця», - зазначив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій КУЮН.

На його думку, свідченням дефіциту пропозиції вітчизняного бензину є продаж НАК «Нафтогаз Україна» своїх ресурсів на аукціоні 22 червня ц.р., незважаючи на досить жорсткі умови торгів.

Згідно з дослідженням експертів Консалтингової групи «А-95», причиною значного скорочення запасів бензинів на українських НПЗ є масований експорт бензину А-92 і А-95 в Російську Федерацію.

Зокрема, за даними Держмитслужби, експорт бензину А-92 виробництва ПрАТ «ЛИНІК» (Лисичанський НПЗ, належить ТНК-ВР) у травні ц.р. склав 89,6 тис. тонн, бензину А-95 - 10,9 тис. тонн. Це становить 75% від травневого обсягу виробництва бензину даними НПЗ, на який у травні припало більше половини національного виробництва нафтопродуктів. Згідно з даними Держмитслужби, найбільшими одержувачами лисичанського палива в травні ц.р. стали компанії з Курської, Ростовської, Калузької, Тульської, Орловської областей і Краснодарського краю.

«Несподіванка подій на ринку нафтопродуктів полягає в тому, що ще наприкінці квітня цього року компанія« ТНК-ВР Коммерс» публічно заявляла про можливий дефіцит і стабільне зниження постачання ринку паливом власного виробництва. Проте по факту не тільки не наростила переробку, а й збільшила експорт нафтопродуктів, посиливши свої ж побоювання», - сказав С. КУЮН.

При цьому він додав, що «тільки диверсифікована система забезпечення ринку України нафтопродуктами - розвиненого власного виробництва та імпорту - дозволила уникнути «російського сценарію» паливної кризи зі зникненням бензину на АЗС».

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створена в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.