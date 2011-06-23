Президент сформував делегацію для переговорів з ЄІБ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм розпорядженням № 208/2011-рп сформував делегацію України для участі в переговорах з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ, Люксембург) щодо укладення фінансової угоди по проекту "Будівництво повітряної лінії 750 кВ "Запорізька АЕС - Каховська".

Про це йдеться в документі, розміщеному на офіційному сайті Президента.

Згідно з розпорядженням, Президент уповноважив міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія БОЙКО на підписання фінансової угоди.

До складу делегації увійшли глава делегації - директор Департаменту стратегічної політики, інвестицій і ядерно-енергетичного комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості Микита КОНСТАНТИНОВ, а також тринадцять представників міністерств, Адміністрації Президента, підприємств і профільних відомств.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів розпорядженням № 457 від 25 травня ц.р. визнав за доцільне залучення кредиту Європейського інвестиційного банку для реалізації інвестиційного проекту "Будівництво повітряної лінії 750 кВ "Запорізька АЕС - Каховська " у розмірі 175 млн. євро.

19 жовтня 2010 Мінпаливенерго та НЕК "Укренерго" підписали з Європейським банком реконструкції та розвитку кредитну і проектну угоди про виділення "Укренерго" кредиту 175 млн. євро на спорудження лінії 750 кВ «ЗАЕС - ПС« Каховська ».