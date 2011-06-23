Shell планує дослідити поклади сланцевого газу в Харківській і Донецькій області

Компанія «Shell» планує дослідити поклади сланцевого газу на території Харківської та частині Донецької області.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника головного управління паливно-енергетичного комплексу ОДА Василя Без'язичного.

За його словами, переговорний процес вже розпочато і компанія «Shell» планує вивчити і дослідити майданчик близько 84 кв. км.

«При Харківській облдержадміністрації створена робоча група, членом якої є і я. Нами було проведено вже декілька переговорів з представниками компанії «Shell». Зараз компанія "Shell" запросила документи, щоб взяти для вивчення і дослідження майданчик близько 84 квадратних кілометрів на території Ізюмського району Харківської області та частині Донецької області. Зараз йдуть узгодження», - сказав В. БЕЗ'ЯЗИЧНИЙ.

Також він зазначив, що попередні дослідження показують, що в цій місцевості є хороші запаси сланцевого газу. «Зараз називається цифра від 1,5 до 2 трильйонів кубічних метрів запасів сланцевого газу», - повідомив він.

Довідка УНІАН. Компанія Shell - один зі світових лідерів в енергетичній та нафтохімічній галузі. Сьогодні компанія працює в більш ніж 90 країнах світу, загальна кількість співробітників перевищує 100 тис. чоловік.

У 2006 році була створена компанія з експлуатації мережі АЗС під брендом Shell в Україні.