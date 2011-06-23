«Нафтогаз» розраховує на приріст 140 млн. тонн запасів умовного палива

НАК «Нафтогаз Україна» розраховує в період 2011-2015 рр.. за рахунок нарощування геологорозвідки збільшити власний рівень запасів на 17,5%, або на 140 млн. тонн умовного палива, у порівнянні з існуючим обсягом, близько 0,94 млрд. тонн ум. топл.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав начальник управління з видобутку газу, газового конденсату та нафти НАК «Нафтогаз Україна» Сергій КОСЯНЧУК сьогодні у Києві, виступаючи на нафтогазовій конференції «Видобуток нафти і газу в Україні: економічні, фінансові та юридичні аспекти».

«У період 2011-2015 років компанія передбачає і має можливість наростити близько 140 млн. тонн умовного палива, з них природного газу - 127 млрд. куб. м », - сказав він.

При цьому начальник управління відзначив, що «Нафтогаз» покладає надії на видобуток газу з щільних порід і газу метану з вугільних пластів.

Зокрема, С. КОСЯНЧУК підкреслив, що в даний час для геологорозвідувальних робіт відібрано 11 перспективних ділянок в Західній Україні та 7 ділянок - у Східній.

Він також нагадав, що ДАТ «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь, АРК), планує ввести в експлуатацію на шельфі Чорного моря Одеське газове родовище до кінця 2011 року, Суботинське нафтове родовище - до кінця 2012 року.

При цьому С. КОСЯНЧУК підкреслив, що Одеське родовище, а також розташоване поруч з ним Безіменне газове родовища сумарно зможуть давати близько 1,5 млрд. куб. м газу на рік, Суботинське - 120 тис. тонн нафти на рік.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз Україна» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.