7 країн-сусідів ЄС, у тому числі Україна, за стрес-тести на АЕС - Єврокомісія

7 країн-сусідів Європейського Союзу, серед яких і Україна, підтримали проведення стрес-тестів на АЕС.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, вчора представники Вірменії, Хорватії, Росії, Швейцарії, Туреччини, України та Білорусі підписали декларацію в присутності комісара ЄС з питань енергетики Гунтера ЕТТІНГЕРА.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у представництві України при ЄС, від імені України декларацію підписав заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Володимир МАКУХА.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня Європейський Союз представив критерії стрес-тестів на АЕС для обговорення країнам-партнерам у Європі.

Їм, зокрема, був запропонований документ, підготовлений Європейською групою регуляторів у сфері ядерної безпеки.

Цей документ передбачає, що в рамках проведення стрес-тестів має бути здійснено оцінку технічної готовності АЕС протистояти природним катаклізмам, а також оцінку попередніх заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків у разі природних катаклізмів.

Особливу увагу при здійсненні стрес-тестів планується приділити готовності АЕС протистояти землетрусам і повеням, а також можливим наслідкам у разі різкої втрати електроенергії й готовності до роботи систем охолодження.

Передбачається, що оцінка проводитиметься в три етапи. На першому етапі свої доповіді представлять компанії-виробники електроенергії на АЕС, на другому – будуть підготовлені доповіді національних регуляторів у сфері ядерної безпеки, на третьому – пройде незалежна перевірка національних доповідей експертами Європейської групи регуляторів ядерної безпеки та Єврокомісії. При цьому до складу такої групи можуть входити експерти не лише з країн-членів ЄС, але й з країн-партнерів.