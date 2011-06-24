Нафта зросла в ціні більш ніж на долар

На світових торгах у п'ятницю, 24 червня, ціни на нафту піднялися вгору після більш ніж 5%-ого падіння у четвер, що сталося на тлі інформації про рішення країн-учасниць Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) поставити на ринок додатково 60 мільйонів барелів "чорного золота" .

Так, вартість серпневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку вже підвищилася на 1,1 долара, або на 1,21% - до 92,12 долара за барель.

Ціна серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднялася на 1,19 долара, або на 1,11% - до 108,45 долара за барель.

Як повідомило у четвер МЕА, додаткові поставки 60000000 барелів нафти здійснюватимуться протягом 30 днів, по 2 бареля на день. При цьому США поставили 30 мільйонів барелів нафти. На такий крок агентство йде втретє за всю історію свого існування. МЕА пояснює своє рішення необхідністю компенсувати дефіцит на ринку, який може посилитися у літній період. Операція НАТО в Лівії та триваючі заворушення в цій країні призвели до того, що ринок нафти на кінець травня недоотримав 132 000 000 барелів сирої нафти, передає Bloomberg.