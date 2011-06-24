У п’яти областях України через негоду знеструмлено 166 населених пунктів

Сьогодні вночі внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, сильні пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 166 населених пунктів у п’яти областях України.

Як повідомляє прес-служба МНС, у Вінницькій області знеструмлено 81 населений пункт, у Хмельницькій – 46, у Київській – 22, у Тернопільській – 9, у Чернівецькій – 8.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.