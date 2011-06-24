У судовому процесі над Тимошенко оголошено перерву до 11.30

У засіданні Печерського районного суду Києва з попереднього розгляду кримінальної справи щодо газових угод 2009 року, укладених екс-прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, оголошено перерву до 11.30.

Як передає кореспондент УНІАН, суд прийняв до розгляду клопотання Ю.ТИМОШЕНКО про відвід судді Родіона КІРЄЄВА.

"Суд іде у дорадчу кімнату. У судовому засіданні оголошується перерва до 11.30", - оголосив Р.КІРЄЄВ.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО та її захисник Сергій ВЛАСЕНКО заявили клопотання про відвід судді Р.КІРЄЄВУ, який головує у судовому засідання з розгляду справи Ю.ТИМОШЕНКО щодо газових угод 2009 року.