У судовому процесі над Тимошенко оголошено перерву до 11.30
10:32, 24 червня 2011Енергетика
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У засіданні Печерського районного суду Києва з попереднього розгляду кримінальної справи щодо газових угод 2009 року, укладених екс-прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, оголошено перерву до 11.30.
Як передає кореспондент УНІАН, суд прийняв до розгляду клопотання Ю.ТИМОШЕНКО про відвід судді Родіона КІРЄЄВА.
"Суд іде у дорадчу кімнату. У судовому засіданні оголошується перерва до 11.30", - оголосив Р.КІРЄЄВ.
Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО та її захисник Сергій ВЛАСЕНКО заявили клопотання про відвід судді Р.КІРЄЄВУ, який головує у судовому засідання з розгляду справи Ю.ТИМОШЕНКО щодо газових угод 2009 року.
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