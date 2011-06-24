Японія оцінює в 210 млрд. дол збиток від землетрусу і цунамі

Уряд Японії оцінює збиток, нанесений руйнівним землетрусом 11 березня і викликаним ним цунамі будівель і інших об'єктів інфраструктури, в 16,9 трлн. ієн (близько 210 млрд. доларів), повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство «Кіодо».

Для порівняння, матеріальний збиток від землетрусу в районі міста Кобе в 1995 році оцінювався в 9,6 трлн. ієн (близько 119,2 млрд. доларів). Таким чином, руйнування від удару стихії в цьому році приблизно в 1,8 рази перевершили за масштабом руйнування 1995 року.

У підрахунки влади не увійшов збиток від аварії на АЕС «Фукусіма-1».

Землетрус магнітудою 9,0 відбувся 11 березня на північному сході Японії, викликавши цунамі заввишки більше 10 м. Число жертв стихії, за останніми даними, наближається до 15,5 тис. чоловік.

За даними Інституту географії Японії, цунамі накрила територію загальною площею 561 кв. км, що відповідає 90% площі 23 спеціальних районів, що становлять ядро ​​Токіо. Більше половини затопленої водою території - 327 кв. км - довелося на префектуру Міягі. В результаті удару стихії було зруйновано понад 151 тисячі будівель.

Після землетрусу і цунамі на японській АЕС "Фукусіма-1" була зафіксована серія аварій, викликаних виходом з ладу системи охолодження. В результаті інцидентів на АЕС було виявлено кілька витоків радіації, що змусило владу евакуювати людей з 20-кілометрової зони навколо АЕС, ввести заборону на перебування людей в зоні відчуження, а також направити настійні рекомендації з евакуації жителів низки районів, розташованих в радіусі 30 кілометрів і більше від АЕС.

Пізніше стала з'являтися інформація про виявлення в ряді районів Японії радіоактивних елементів, зокрема ізотопів йоду і цезію, в повітрі, морський і питній воді, а також в продуктах.

За даними сейсмологів, повторні землетруси магнітудою більше 5,0 можуть продовжуватися в районі острова Хонсю ще як мінімум кілька місяців.

17 січня 1995 на заході острова Хонсю в районі портового міста Кобе стався землетрус магнітудою 7,3. Тоді загинули 6 тисяч 434 людини, притулку позбулися понад 300 тисяч.