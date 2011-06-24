Асоціація підприємств української атомної промисловості прийнята до європейського "ФОРАТОМу"

Генеральна асамблея "Європейського ядерного форуму" ("ФОРАТОМ") проголосувала за приєднання асоціації підприємств української атомної промисловості («Український ядерний форум») в якості асоційованого члена до цієї організації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі асоціації, «Український ядерний форум» став першою з подібних організацій з країн, які не є членами Європейського Союзу, прийнятої в «ФОРАТОМ».

В асоціації відзначають, що асоційоване членство в "Форатому" є кроком на шляху інтеграції України в ЄС, а також «дозволить координувати позиції з ключових питань розвитку ядерної енергетики, налагодити тісніші відносини з європейськими структурами, що мають відношення до формування європейської енергетичної політики та розвитку ядерної енергетики, налагоджувати співпрацю й обмінюватися досвідом в ядерній сфері з провідними світовими компаніями».

*** Генеральна асамблея "Форатому" 15 червня 2011 проголосувала за приєднання до цієї організації асоціації «Український ядерний форум».

«Європейський ядерний форум» - це об'єднання 16 національних ядерних форумів європейських країн (Бельгії, Болгарії, Угорщини, Великобританії, Іспанії, Італії, Нідерландів, Словаччини, Словенії, Румунії, Чеської Республіки, Фінляндії, Франції, Німеччини, Швеції, Швейцарії), що представляють інтереси більше 860 великих європейських і транснаціональних компаній. Сфера діяльності цих компаній - надання продукції і послуг у ядерній галузі.

«Український ядерний форум» створений в грудні 2008 року підприємствами та організаціями ядерно-промислового комплексу Україну.

До асоціації входять: НАЕК «Енергоатом», ДП «Східний ГЗК», ЗАТ «Науково-виробниче підприємство« Радій », ВАТ« Південтеплоенергомонтаж », ВАТ« Теплоенергомонтаж », науково-виробниче підприємство« Хартрон-Енерго Лтд."; Харківський науково- дослідний проектно-конструкторський інститут «Енергопроект», «Сєвєродонецьке науково-виробниче об'єднання" Імпульс "; Консалтингова компанія ENCONET Consulting Ges.mbH