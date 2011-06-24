НКРЕ підвищила тариф на електроенергію для «Укргідроенерго»

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) підвищила ставку плати за електроенергію для каскаду ГЕС-ГАЕС ВАТ «Укргідроенерго» на 0,65%, - до 3,1 коп. за кВт / год (без ПДВ) з липня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії в четвер, 23 червня.

Зокрема, регулятор встановив для компанії ставку плати на робочу потужність на третій квартал на рівні 79,994 тис. грн. за МВт, на четвертий квартал - 68,761 тис. грн за МВт.

Тарифи компанії переглянуті у зв'язку з необхідністю збільшення фінансування другої черги реабілітації каскаду ГЕС-ГАЕС, фінансованого Світовим банком.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2010 року НКРЕ знизила "Укргідроенерго" ставку плати за електроенергію на 3,14%, або на 0,1 коп. / кВт-год до 3,08 коп / кВт-год (без ПДВ) з січня 2011 року.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укргідроенерго» створено на початку 2004 року шляхом об'єднання державної акціонерної гідрогенеруючої компанії «Дніпрогідроенерго» і державної акціонерної енергогенеруючої компанії «Дністрогідроенерго». Загальна встановлена ​​потужність дев'яти гідроелектростанцій, які експлуатує компанія, становить 5007,6 МВт.