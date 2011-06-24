У Херсонській області продажі бензину скоротилися, дизпалива - зросли

У Херсонській області в травні поточного року в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року обсяги продажу бензину скоротилися на 5,1%, а дизпалива зросли на 0,8%.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні статистики в Херсонській області за вказаний період року через АЗС на території регіону було реалізовано населенню в натуральному вираженні 7,5 тис. т бензину і 4,2 ​​тис. т дизельного пального. В обсязі реалізованого бензину 60,3% склав бензин марок А-90-93, 33,5% - А-94-98 і 6,2% - А-72-80.

Також за вказаний період було реалізовано зрідженого та стисненого газу в обсягах 430,8 т і 806,8 т відповідно.

В цілому, у грошовому вираженні реалізація світлих нафтопродуктів і газу склала 159,6 млн. грн., З яких, 100,2 млн. грн (62,8%) - бензин, 48,6 млн. грн. (30,4%) - дизпаливо, 2,9 млн. грн .. (1,8%) - стиснений газ і 7,9 млн. грн. (5%) - скраплений газ.

Реалізація нафтопродуктів і газу в регіоні в травні поточного року здійснювалася через мережу АЗС та АГЗС в кількості 230 одиниць.