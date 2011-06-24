«Росатом» готовий надати найпередовіші технології безпеки для ХАЕС

Москва. Державна корпорація з атомної енергії «Росатом» готова надати Україні найпередовіші технології в сфері безпеки при добудові третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС.

Про це власному кореспонденту УНІАН в РФ повідомив глава «Росатому» Сергій КИРІЄНКО.

«У нас логіка проста - оскільки у нас партнерські відносини з українськими колегами, то все, що є у нас, буде запропоновано їм. Інше питання в тому, що рішення приймати Україні. Ми готові надати всі свої розробки для реалізації в Україні, якщо відповідні рішення прийме уряд України», - сказав С. КІРІЄНКО.

Він зазначив, що зараз в Європі російські фахівці реалізовують «найбезпечніші проекти і в світі і в Євросоюзі».

За його словами, прикладом може бути Балтійська АЕС і Білоруська АЕС, проект якої сертифікований Європейським Союзом.

С. КИРІЄНКО підкреслив, що це проекти з "постфукусімськими вимогами" - подвійною захисною оболонкою реактора.

«Це єдиний проект у світі, який може витримати падіння 400-х тонного літака», - сказав С. КІРІЄНКО.

Також, за його словами, передбачена пасивна система відводу тепла, яка гарантує не повторення ситуації на АЕС «Фукусіма-1» в Японії.

Довідка УНІАН. 9 червня 2010 Кабінет міністрів України і уряд Російської Федерації підписали рамкову угоду про добудову 3-го і 4-го енергоблоків ХАЕС.

Угодою передбачається, що російська сторона забезпечує фінансування проекту в обсязі, необхідному для проектування, будівництва та введення в експлуатацію блоків, у тому числі для оплати послуг і товарів, які поставляються з РФ в Україну.

Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомстройэкспорт». У конкурсі, окрім «Атомстройэкспорту», брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO. Мінпаливенерго затвердило рішення міжвідомчої комісії про визнання переможцем конкурсу «Атомстрокспорт», який представив проект реакторної установки В-392Б, розроблений для Балаковської АЕС в Росії. Кредит необхідний для фінансування розробки технічних проектів двох реакторних установок енергоблоків, а також на закупівлю обладнання з тривалим циклом виготовлення в рамках добудови ХАЕС.

НАЕК «Енергоатом» оцінює вартість будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС (Нетішин, Хмельницька обл.) В 33 млрд. грн. Така попередня оцінка дана в проекті техніко-економічного обгрунтування будівництва блоків, розробленому ВАТ «Київський науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут" Енергопроект " на замовлення атомного оператора. Комплексну державну експертизу ТЕО планується завершити до кінця цього року.