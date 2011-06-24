Реалізація бензину в Україні через АЗС впала на 8%, дизпалива - зросла на 0,6%

Реалізація бензину в Україні через мережу АЗС, яка налічує 7417 одиниць, в травні скоротилася на 8,0%, порівняно з травнем 2010 року, до 278,7 тис. тонн, а дизельного палива - збільшилася на 0,6% - до 137,2 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

У повідомленні наголошується, в обсязі реалізованого бензину 50,6% припадало на продаж бензину марок А-94-98, 45% - А-90-93, 5% - А-72-80.

У травні через мережу АЗС було продано у роздріб світлих нафтопродуктів та скрапленого та стисненого газу для автомобілів на загальну суму 5,722 млрд. грн., з якої 3,751 млрд. грн. (65,6%) становив роздрібний товарооборот від продажу бензину моторного і 1,592 млрд. грн. (27,8%) - від продажу дизельного палива, 250,4 млн. грн. (4,4%) - від продажу скрапленого газу та 128,3 млн. грн. (2,2%) - від продажу стисненого газу.

На 1 червня 2011 року на АЗС у залишках налічувалося 122,3 тис. тонн бензину, 57,4 тис. тонн дизельного палива, 7,1 тис. тонн скрапленого газу і 0,9 тис. тонн стисненого газу.