Ціни на нафтопродукти в Україні за тиждень зросли на 0,2%

З 17 по 24 червня середні роздрібні ціни на нафтопродукти по Україні збільшилися на 0,1 - 0,3% (у середньому на 0,2%). Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Так, за даними моніторингу Консалтингової групи "А-95», з 17 по 24 червня середні роздрібні ціни на нафтопродукти по Україні змінилися таким чином:

бензин А-80 - збільшилися на 0,1% - з 9,47 грн. / літр до 9,48 грн. / літр;

бензин А-92 - збільшилися на 0,3% - з 10,00 грн. / літр до 10,03 грн. / літр;

бензин А-95 - збільшилися на 0,1% - з 10,34 грн. / літр до 10,35 грн. / літр;

дизельне паливо - збереглися на рівні 9,75 грн. / літр.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.