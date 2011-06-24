Лисичанський НПЗ в червні експортував 90% виробленого бензину
За оперативними даними Держмитслужби та Міненерговугілля, за 20 днів червня Лисичанський НПЗ (ПрАТ «ЛИНІК», м. Лисичанськ, Луганська обл.) Відправив на експорт близько 60 тис. тонн високооктанового бензину, що становить 90% від його виробництва на підприємстві за вказаний період .
Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95».
Згідно з повідомленням, станом на 21 червня 2011 р. «ЛИНІК» виробив 56 тис. тонн бензину марки А-92 і 9,9 тис. тонн бензину А-95. При цьому експорт А-92 склав 53 тис. тонн, А-95 - близько 6 тис. тонн.
У той же час, експерти відзначають, що сумарні залишки бензину на НПЗ України, станом на 21 червня ц.р., продовжили знижуватися і склали 29,1 тис. тонн (мінус 16% за добу).
Згідно з опитуванням регіональних постачальників, проведеним Консалтингової групою «А-95», на ринку відчувається гостра нестача пропозиції оптових партій високооктанового бензину українського виробництва.
«Червневі темпи вивезення бензину Лисичанського НПЗ дозволяють прогнозувати повторення рекордних 100 тис. тонн експорту, які були зафіксовані в минулому травні. Якщо ТНК-ВР не може або не хоче дати Україні паливо, то зобов'язана поділитися з урядом і ринком хоча б планами щодо розподілу своєї продукції в подальшому. Небезпечно йти в сезон пікового споживання з невизначеністю щодо найбільшого гравця », - зазначив директор Консалтингової групи« А-95 »Сергій КУЮН.
За словами експерта, поки ситуація на ринку залишиться напруженою, але небезвихідною. Великі учасники вже адаптувалися до нових реалій і розмістили додаткові замовлення на зарубіжних НПЗ. У зв'язку з цим експерти не очікують перебоїв у реалізації та зростання цін на автозаправних станціях.
У той же час, на думку аналітиків групи «А-95», посилений експорт і, як наслідок, брак бензину вітчизняного виробництва, не дозволили українському споживачеві відчути зниження цін на світовому ринку, що спостерігалося в травні.
У свою чергу, як повідомили УНІАН у прес-службі ТОВ «ТНК-ВР Коммерс», Лисичанський НПЗ сьогодні працює у плановому режимі, виконуючи довгострокові контрактні зобов'язання за давальницькою переробки російської нафти перед своїми партнерами.
«У ситуації нерівної конкуренції з підприємствами Митного союзу єдиним шляхом виживання належить ТНК-ВР Лисичанського НПЗ стала давальницька переробка російської нафти, що дозволило завантажити потужності, які б в іншому випадку простоювали. У червні 2011 року на потужностях заводу планується переробити понад 455 тис. тонн нафти, що майже в чотири рази перевищує обсяг переробки в аналогічному періоді минулого року », - відзначили в компанії.
Також у компанії повідомили, що криза в економіці Білорусі, девальвація національної валюти і введення обмежень на експорт палива за межі цієї країни зумовили різке скорочення поставок високооктанового бензину на український ринок. Так, у травні порівняно з квітнем обсяги поставок палива А-95 з Білорусі зменшилися в 16,5 разів - до 1625 тонн. Ситуація ускладнюється зупинкою на ремонт найбільшого заводу цієї країни - Мозирського НПЗ.
У зв'язку з нестачею білоруського ресурсу, ряд трейдерів переорієнтувалися на постачання більш дорогих нафтопродуктів з півдня Європи, та їх бажання зберегти звичний рівень маржі за рахунок підвищення ціни на внутрішньому ринку цілком зрозуміло.
«Незрозуміло інше: чому в умовах повністю відкритого ринку взагалі обговорюється питання про залишки палива на українських НПЗ, але при цьому залишається без уваги аналіз залишків палива в імпортерів і причини, за якими паливо не ввозиться в країну», - відзначили в «ТНК-ВР Коммерс».
Довідка УНІАН. Лисичанський НПЗ (Луганська обл.) - Другий за потужністю в Україні завод, здатний щорічно переробляти 16 млн. тонн нафти. Завод належить російсько-британському холдингу ТНК-ВР.
ПрАТ «ЛИНІК», яке є власником виробничих потужностей Лисичанського НПЗ, входить до групи компаній ТНК-ВР в Україні.