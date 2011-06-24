«Нафтогаз» збільшив освоєння капітальних інвестицій на 16,8%

Підприємства, що входять в структуру НАК «Нафтогаз Україна», в січні-травні п.р. збільшили освоєння капітальних інвестицій на 16,8%, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, до 1 млрд. 628,1 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

У повідомленні наголошується, що в цілому, підприємства, пов'язані з Міненерговугілля, в січні-травні п.р. освоїли 3 млрд. 78,8 млн. грн. капітальних інвестицій, що на 10,0% більше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році підприємства, що входять в структуру НАК "Нафтогаз Україна", збільшили освоєння капітальних інвестицій на 34,7%, порівняно з 2009 роком, до 4 млрд. 885,2 млн. грн.

В цілому, підприємства, пов'язані з Міненерговугілля, в 2010 році освоїли 9 млрд. 807,0 млн. грн. капітальних інвестицій, що на 2,7% більше, ніж за 2009 рік.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз Україна» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.