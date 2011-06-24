З держбюджету пропонують виділити 1 млн. грн. на національну стратегію теплозабезпечення

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України пропонує передбачити в Державному бюджеті 1 млн. грн. на розробку Національної стратегії теплозабезпечення населених пунктів України.

Про це йдеться у проекті постанови Кабінету міністрів, розміщеному на сайті міністерства.

Документом планується внести зміни до постанови Кабміну № 1216 «Про затвердження Державної цільової економічної програми модернізації теплоенергетики на 2010-2014 роки» від 4 листопада 2009 року.

Зокрема, з 1 млн. грн. в 2011 році планується передбачити 0,36 млн. грн., а в 2012 році - 0,64 млн. грн.

При цьому на проведення наукових досліджень щодо ефективного та надійного функціонування комунальної теплоенергетики передбачено виділення з держбюджету 7 млн. грн., З яких у 2011 році - 0,5 млн. грн., В 2012 році - 2,047 млн. грн., В 2013 році - 2,047 млн. грн .., у 2014 році - 2,046 млн. грн ..

Передбачається, що головним розпорядником даних коштів виступає Мінрегіонбуд.