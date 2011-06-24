Україна приєдналася до ініціативи ЄС з проведення «стрес-тестів» АЕС

Україна приєдналася до ініціативи Євросоюзу з проведення «стрес-тестів» АЕС за критеріями, розробленими європейськими фахівцями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості, відповідну заяву від української сторони під час зустрічі в Брюсселі 23 червня підписав заступник міністра - керівник апарату Міненерговугілля Володимир МАКУХА.

У заяві, зокрема, зазначається, що сторони погодилися здійснити на добровільній основі всебічну оцінку ризику і безпеки («стрес-тестів») на основі специфікацій, узгоджених Європейською Комісією і Європейською групою ядерного регулювання безпеки (ENSREG) 24 травня 2011 року.

Крім України, 23 червня до ініціативи приєдналися Вірменія, Хорватія, Росія, Швейцарія і Туреччина.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня ц.р. Державна інспекція ядерного регулювання доручила НАЕК "Энергатом" до 15 жовтня забезпечити цільову позачергову оцінку стану безпеки енергоблоків атомних електростанцій (стрес-тести).

Довідка УНІАН . «Стрес-тест» - це цільова повторна оцінка потенціалу безпеки АЕС у контексті подій на атомній електростанції Фукусіма: екстремальні природні явища, які загрожують безпеці АЕС і призводять до тяжких аварій. Мета проведення «тестів» комплексна. Це переоцінка резервів АЕС та їх реакції на різні надзвичайні ситуації, підвищення безпеки АЕС, визначення найефективнішого порядку дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Це також повернення довіри суспільства до ядерної енергетики.

«Стрес-тест» є винятково теоретичною процедурою: йдеться про технічні розрахунки, комп`ютерне моделювання можливих ситуацій. Жодних експериментів чи імітацій аварій під час цих заходів не здійснюється.