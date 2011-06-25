Білорусь і Україна не вкладаються в російську стратегію - Соколовський

Експерт Центру соціально-економічних ініціатив Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ переконаний, що інформація про те, що під тиском економічних проблем білоруська влада вимушена віддати під повний контроль «Газпрому» ВАТ «Белтрансгаз», є поганою новиною і для України, і для Європи.

Про це він заявив в коментарі агентству УНІАН.

«Після того, як «Газпром» юридично стане повноцінним власником білоруської компанії ВАТ «Белтрансгаз» (фактичної домовленості Москва досягла раніше), у Росії залишиться лише одна перешкода в реалізації кремлівської стратегії монополізації шляхів доставки газу європейським споживачам без використання послуг транзитних країн - українська ГТС», - заявив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що білоруська влада намагається розрахуватися газотранспортною системою за власні економічні прорахунки, водночас, Росія, не приховуючи своїх намірів, докладає послідовних зусиль, щоб, після встановлення повного юридичного контролю над білоруською газотранспортною системою, дістати доступ до управління української ГТС. Синхронно з початком експлуатації «Північного потоку», а пізніше - «Південного», це, переконаний експерт, дозволить Кремлю монополізувати транспортування газу до Європи.

«Тому й не дивно, що Москва посилює тиск на офіційний Київ, вимагаючи в тій або іншій формі допустити «Газпром» до управління вітчизняними магістралями і навіть видобутком енергоресурсів. У цьому контексті дивують нещодавні заяви керівництва «Газпрому» і «Нафтогазу» про створення якогось СП із розробки шельфу Чорного моря», - зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він підкреслив, що зовсім недавно керівники компаній заявляли про можливість створення СП лише після оцінки активів обох сторін, проте результати цієї оцінки досі невідомі.

«Проте вже заявлено про створення СП із невідомими завданнями й цілями. Громадськості також, на жаль, невідомо про оцінку активів, які повинні перейти у власність СП. Виходить, що СП створюється заради якоїсь таємної (принаймні, для української громадськості) мети. Якщо влада України піддасться зовнішньому тиску і передасть у спільну власність національні активи, наприклад частину української ГТС, вона діятиме всупереч стратегічним інтересам і України, і Європи. Допускаючи «Газпром» до управління ГТС, Україна втратить контроль не лише над транзитом газу до Європи, але й над власною економікою», - заявив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Водночас, Європа, на думку експерта, може позбутися альтернативного маршруту доставки газу, а, отже – важливого елементу енергетичної безпеки, а Україна не зможе розраховувати на задекларовані проекти з енергозбереження й власного видобутку альтернативних енергоносіїв.

«Створення СП із іноземним монополістом, у даному випадку – з «Газпромом», однозначно суперечило б українській національній безпеці з усіма наслідками, які рано чи пізно стануть загальновідомими й предметом окремих досліджень відповідних національних структур», - зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.