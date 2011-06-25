Кабмін схвалив залучення «Укргідроенерго» кредиту ЄБРР на 200 млн. євро

Кабінет міністрів України схвалив залучення ВАТ «Укргідроенерго» кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) у розмірі 200 млн. євро для фінансування проекту реабілітації гідроелектростанцій компанії.

Про це говориться у розпорядженні Кабміну №581-р від 22 червня 2011 року, текст якого розміщено на урядовому порталі.

Згідно з документом, уряд доручив Міністерству фінансів, Міністерству енергетики і вугільної промисловості, Національній комісії з регулювання електроенергетики забезпечити підписання з "Укргідроенерго" договору про надання субкредиту, передбачивши в ньому вид забезпечення виконання зобов`язань з обслуговування і погашення цієї позики.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2010 р. перший віце-президент ЄБРР Варел ФРІМЕН заявляв що Рада директорів банку розгляне питання виділення «Укргідроенерго» кредиту у розмірі 200 млн. євро після схвалення цієї позики на рівні українського уряду. Згідно з Держбюджетом на 2011 рік, «Укргідроенерго» цього року планувало залучити під держгарантії у ЄБРР 200 млн. євро під 6-місячний EURIBOR +1% з одноразовою комісією 1% і 0,5% за резервування. Аналогічний кредит компанія планує залучити у ЄІБ під 6- місячний EURIBOR +0,85% з одноразовою комісією 0,5% і 0,1% за резервування.

Нагадаємо, з 1995 року «Укргідроенерго» при частковому залученні кредитного ресурсу Світового банку реалізує широкомасштабний проект реабілітації Дніпровського каскаду ГЕС-ГАЕС.

У вересні 2005 року Світовий банк виділив для проекту реабілітації гідроелектростанцій України 106 млн. дол. позики. Верховна Рада в грудні 2005 року ратифікувала відповідну угоду. Загальна вартість проекту реабілітації українських ГЕС становить 361,8 млн. дол. Решта коштів закладається в тарифі "Укргідроенерго".

У лютому 2010 року Кабінет міністрів України і Світовий банк підписали додаткову кредитну угоду в рамках реалізації проекту реабілітації ГЕС про виділення 60 млн. дол.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укргідроенерго» створене на початку 2004 року шляхом об`єднання Державної акціонерної гідрогенеруючої компанії «Дніпргідроенерго» і Державної акціонерної енергогенеруючої компанії «Днфстргідроенерго». Сумарна встановлена електрична потужність гідроелектростанцій генкомпанії становить 5007,6 МВт. 100% акцій АТ належить НАК "Енергетична компанія України", якою володіє держава.