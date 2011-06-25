Печерський суд призначив «газову» справу Тимошенко до розгляду по суті на 29 червня

Печерський районний суд Києва призначив на 29 червня на 10.00 до розгляду по суті кримінальну справу за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у незаконному підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні проголосив головуючий в судовому процесі суддя Родіон КІРЄЄВ.

Таким чином було відхилено більшість клопотань Ю.ТИМОШЕНКО та її адвокатів.

Суд лише задовольнив клопотання звернутися до Генеральної прокуратури щодо можливості притягнення до кримінальної відповідальності слідчого Генеральної прокуратури Олександра НЕЧВОГЛОДА, який порушував та вів досудове розслідування кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО

Також суд дозволив залучити до справи Ю.ТИМОШЕНКО як адвоката Михайла ТИТАРЕНКА.

Виходячи з викладеного, оголосив судя, дана кримінальна справа «підлягає судовому розгляду у Печерському суді за одноосібною участю судді Р.КІРЄЄВА».

Як повідомляв УНІАН, захист Ю.ТИМОШЕНКО заявляв клопотання про скасування підписки про невиїзд Ю.ТИМОШЕНКО. Також С.ВЛАСЕНКО просив суд дозволити Ю.ТИМОШЕНКО відвідати Львів, Луганську та Волинську області, а також Вільнюс.

Серед інших і клопотання про об`єднання справ Ю.ТИМОШЕНКО, заступника голови НАК "Нафтогаз України" Ігоря ДІДЕНКА і екс-глави Державної митної служби України Анатолія МАКАРЕНКА.