Луганські профспілки проти передачі в концесію «Ровенькиантрацит» і «Свердловантрацит»

Союз об`єднань громадян «Трудовий Рух «Солідарність» і Конфедерація вільних профспілок Луганської області виступають проти запланованої передачі в концесію успішно працюючих державних підприємств «Ровенькиантрацит» і «Свердловантрацит».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на мітингу до Дня Конституції України заявив лідер «Трудового руху «Солідарність» Костянтин ІЛЬЧЕНКО.

За його словами, «концесія – це фактично прихована безкоштовна приватизація».

К.ІЛЬЧЕНКО переконаний, що влада має намір віддати в концесію прибуткові підприємства і при цьому ще і дотувати концесіонера. «У нас стільки вугільних підприємств, які потребують інвестицій, проте у концесію віддають успішні об`єднання, які фактично формують вуглевидобування України. І це ще не все. Міністр Юрій БОЙКО з трибуни заявив: «Уряд розуміє, що концесіонеру буде важко, тому готується пропозиція до Кабміну і Верховної Ради, щоб у перші 5 років держава дотувала концесіонера». Це корупція, у тому числі і влади Луганщини. Ці самі люди говорили в 90-х про те, що без реструктуризації шахт усім буде «гаплик», а самі потім вирізували шахти на металобрухт. Тепер без концесії «гаплик» – і результат очікуваний», - відзначив він.

К.ІЛЬЧЕНКО також нагадав приватизацію ВАТ «Краснодонвугілля». «Як приклад вдалої приватизації нам наводять ВАТ «Краснодонвугілля». Так от, це «успішне підприємство», віддане Рінату АХМЕТОВУ, у 2009 і 2010 роках «заробило» збиток на 368 мільйонів гривень. Природно, Краснодон – у депресії, безробіття, затримки заробітної плати», – пояснив профспілковий лідер.

Учасники мітингу висунули вимоги до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і голови Луганської державної адміністрації Володимира ПРИСТЮКА. Мітингувальники вимагають припинити перешкоджати законній діяльності профспілок Луганської області. На їх думку, Незалежна профспілка Свердловська має взяти участь в обговоренні планів передачі у концесію ДП «Свердловантрацит».

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня 2011 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою вніс найбільші державні вуглевидобувні об`єднання України «Ровенькиантрацит» і «Свердловантрацит» до переліку підприємств держвласності, які можуть бути передані в концесію.

У липні 2010 року «Ровенькиантрацит», «Свердловантрацит» і енергохолдинг ДТЕК, що входить до групи СКМ Р.АХМЕТОВА, уклали договір про співпрацю, в рамках якої донецька компанія зобов`язалася вкласти у розвиток підприємств близько 500 млн. грн.

Довідка УНІАН. ДП «Ровенькиантрацит» – найбільше державне вуглевидобувне підприємство, створене у 1980 році. До складу об`єднання входять 27 підрозділів, зокрема 5 шахт: № 81 «Київська», ім. Дзержинського, ім. Космонавтів, ім. Фрунзе, шахтоуправління «Ровеньківське», одне шахтоуправління, а також три збагачувальні фабрики: «Вахрушевська», «Комендантська» і «Ровеньківська».

У 2010 році об`єднання збільшило видобуток вугілля порівняно з 2009 роком на 21,9%, або на 1,084 млн. тонн, – до 6,034 млн. тонн.

ДП «Свердловантрацит» створене у 1934 році. До складу підприємства входять 26 підрозділів, зокрема 5 шахт із загальною річною виробничою потужністю 5,25 млн. тонн рядового вугілля і 3 збагачувальні фабрики.

У 2010 році об`єднання збільшило видобуток вугілля порівняно з 2009 роком на 9,59%, або на 558 тис. тонн, – до 6,034 млн. тонн.