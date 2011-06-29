Україна скорочуватиме використання імпортного газу і збільшуватиме видобуток вугілля

Україна значно скорочуватиме використання імпортного газу і збільшуватиме видобуток вугілля.

Про це заявив президент України Віктор ЯНУКОВИЧ в інтерв’ю українським телеканалам.

За його словами, природній газ буде з року в рік лише дорожчати. Тому, на думку глави держави, Україна постане перед вибором, що з економічної точки зору вигідніше: добувати більше вугілля, використовуючи його як енергоносій, чи спалювати дорогий імпортний газ.

«Однозначно, ми віддамо пріоритет вугіллю», - заявив президент.

Принагідно В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що цього року Україна експортуватиме близько 1 млн. тонн вугілля. «У нас з’явився експортний продукт, і ми будемо нарощувати об’єми добичі вугілля, будувати нові шахти…», - сказав він.

Також, за словами президента, у планах – збільшення видобутку власного газу, який значно дешевший за імпортний російський. «І, звичайно, диверсифікація поставок газу із різних джерел», - додав В.ЯНУКОВИЧ, не уточнивши можливі джерела диверсифікації.

«І ми, безумовно, будемо з Росією домовлятись, ми маємо таку можливість. Ми експлуатуємо газотранспортну систему, ми запропонували її модернізацію за участі Росії, європейських країн, інвесторів… Я думаю, що це має гарну основу для переговорів з Росією», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.