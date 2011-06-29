Бойко в Москві обговорив з Міллером "газові" питання
10:21, 29 червня 2011Енергетика
0
У центральному офісі ВАТ «Газпром» вчора відбулася робоча зустріч голови правління «Газпрому» Олексія МІЛЛЕРА і міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрія БОЙКА.
Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації "Газпрому".
"Сторони обговорили питання співпраці в газовій сфері", - йдеться у повідомленні.
Інші деталі переговорів не уточнюються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter