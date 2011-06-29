Бойко в Москві обговорив з Міллером "газові" питання

У центральному офісі ВАТ «Газпром» вчора відбулася робоча зустріч голови правління «Газпрому» Олексія МІЛЛЕРА і міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрія БОЙКА. Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації "Газпрому". "Сторони обговорили питання співпраці в газовій сфері", - йдеться у повідомленні. Інші деталі переговорів не уточнюються.

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