«Ровенькиантрацит» достроково виконав план 9 місяців з видобутку вугілля

Напередодні Дня Конституції України достроково виконано план 9 місяців 2011 року з видобутку вугілля колективом добувних ділянок № 1 шахти ім. Космонавтів та дільниці № 2 шахти № 81 - «Київська» ДП «Ровенькиантрацит», повідомили УНІАН у прес-службі Луганської облдержадміністрації.

Першою ділницею шахти ім. Космонавтів видано на-гора 86 тис. тонн вугілля, понад план видобуто близько 14 тис.тонн антрациту. Шахтарі другої дільниці шахти № 81 - «Київська» видали на поверхню 234 тис. тонн антрациту, добувши понад план понад 70 тис. тонн вугілля.

Раніше достроково виконав річний план з видобутку вугілля колектив видобувної дільниці шахти ім. В. В. Вахрушева ДП «Ровенькиантрацит».

Як повідомляє паливно-енергетичне управління Луганської облдержадміністрації, 23 червня гірниками видано на-гора 302,4 тис. тонн вугілля.

Бригада прохідників дільниці № 2 відокремленого підрозділу «Шахти ім. Ф. Е. Дзержинського» ДП «Ровенькиантрацит» 20 червня достроково виконала річну програму з проведення гірничих виробок. Гірниками пройдено 720 м гірських виробок.

Всього гірники всіх підрозділів ДП ​​«Ровенькиантрацит» з початку поточного року видобули близько 4 млн. тонн вугілля, що на 1 млн. тонн більше, ніж за той же період минулого року.

За даними паливно-енергетичного управління облдержадміністрації, всіма вугледобувними підприємствами Луганщини з початку 2011 року видобуто 12 млн. 975,7 тис. тонн палива. Завдання з вуглевидобутку виконується на 108,8%. З початку червня видобуто 1 млн. 683 тис. тонн вугілля. На електростанції України відвантажено близько 440 тис. тонн палива, що на 87% більше запланованого.