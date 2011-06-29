Суд розпочав розгляд по суті справи Тимошенко щодо газових контрактів
11:02, 29 червня 2011Енергетика
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Печерський районний суд Києва розпочав перше засідання з розгляду по суті кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у незаконному підписанні у 2009 році газових контрактів з Російською Федерацією.
Як передає кореспондент УНІАН, розгляд справи розпочався за відсутності Ю.ТИМОШЕНКО, оскільки, за інформацією з її оточення, автомобіль екс-прем’єра потрапив у затор.
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