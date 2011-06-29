Знижено верхню межу цінового коридору на бензин А-95

Експертно-аналітична група (ЕАГ) з питань стабільного функціонування ринку нафти і нафтопродуктів і розвитку нафтопереробної промисловості рекомендувала нафтотрейдерам знизити верхню межу цінового коридору на бензин А-95 до 9,90 грн./л, на дизельне пальне – до 9,50 грн./л.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

У повідомленні наголошується, що таке рішення ЕАГ ухвалила на своєму засіданні 24 червня.

Учасники засідання відзначили, що тенденція щодо зниження цін на світовому нафтовому ринку дозволяє упевнено говорити про зниження цін на нафтопродукти в Україні.

Головуючий на засіданні ЕАГ міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО відзначив, що завдяки узгодженій співпраці між урядом, виробниками і нафтотрейдерами, вдалося стабілізувати ситуацію на ринку нафтопродуктів.

«Завдяки узгодженій роботі вдалося стабілізувати ситуацію і не допустити подій, які зараз спостерігаються на ринку пального сусідніх країн», - відзначив міністр.

За оцінками учасників ЕАГ, наявні запаси пального на ринку дозволяють повністю забезпечити попит на бензини усіх марок і дизпальне в Україні в короткостроковій і довгостроковій перспективі.

Також з метою збереження стабільної ситуації учасники засідання ЕАГ виступили з ініціативою продовження дії Закону про зниження ставок акцизного збору на нафтопродукти.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня п.р. ЕАГ зберегла верхню межу цінового коридору на бензин А-95 на рівні 10,00 грн./л, а на дизельне пальне – знизила до 9,60 грн./л.