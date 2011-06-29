Фірташ заявляє, що не отримував офіційних повідомлень про позов Тимошенко

Український бізнесмен Дмитро ФІРТАШ, співвласник компанії RosUkrEnergo (Швейцарія), не отримував жодних офіційних повідомлень про позов проти нього екс-прем`єра України Юлії ТИМОШЕНКО в суді Нью-Йорка, і не чув про даний позов.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Д. ФІРТАША, переданій УНІАН.

Прес-служба відзначає, що в повідомленнях, опублікованих у деяких українських ЗМІ, згадувався позов Ю. ТИМОШЕНКО, пред`явлений в Нью-Йорку проти Д. ФІРТАША, компанії RosUkrEnergo, і ста неназваних відповідачів.

«Крім уривчастої інформації в ЗМІ про нібито поданий позов, Д. ФІРТАШ не отримував жодного офіційного повідомлення щодо існування даного позову, і ніяких судових документів йому вручено не було», - зазначено в повідомленні.

При цьому прес-служба зазначає, що 27 червня 2011 року деякі українські ЗМІ повідомили, що судом Південного округу Нью-Йорка у даній справі виданий ордер, відповідно до якого сторони повинні прибути в суд для обговорення статусу справи.

«Якщо повідомлення, опубліковані в ЗМІ, відповідають дійсності, то Ю. ТИМОШЕНКО зобов`язана формально вручити Д. ФІРТАШУ та іншим відповідачам копію вищевказаного судового ордера», - зазначає прес-служба.

Прес-служба зазначає: оскільки Д. ФІРТАШ не був офіційно сповіщений або повідомлений про існування подібної вимоги суду і ніяких судових документів не отримував, то на даний момент він не бачить жодних підстав коментувати сам факт існування позову, або ж ордера, про який згадувалося.

Як повідомлялося, видання Kyiv Post опублікувало нібито копію ордера (англійською мовою) судді окружного суду південного округу Нью-Йорка Річарда Саллівана, який викликав Д. ФІРТАША і Ю. ТИМОШЕНКО до суду на 22 липня в 11.45.

Крім того, за рішенням судді, до 13 липня сторони повинні спільно подати лист, в якому надати інформацію про суть позову і захисту, обгрунтування того, чому ця справа, на їхню думку, знаходиться в юрисдикції даного суду, про попередні спроби досудового залагодження конфлікту і оціночної тривалості судового розгляду.

Нагадаємо, в квітні Ю. ТИМОШЕНКО подала позов відносно компанії RosUkrEnergo і її співвласника Д. ФІРТАША до суду Нью-Йорка. Вона вимагає визнати факт змови між RosUkrEnergo і НАК «Нафтогаз Україна» в ході розглядів у Стокгольмському арбітражі, в результаті якого RosUkrEnergo були повернуті 12,1 млрд. куб. м газу.

27 квітня Д. ФІРТАШ повідомив, що не отримував жодних документів від американських судових органів. "Повністю підтримуючи рішення Стокгольмського арбітражу, Д. ФІРТАШ сумнівається в тому, що Ю. ТИМОШЕНКО має якісь підстави для оскарження цього рішення в судах Нью-Йорка або будь-яких інших судових органах", - говорилося в повідомленні прес-служби українського бізнесмена .

У квітні поточного року Генпрокуратура порушила щодо Ю. ТИМОШЕНКО кримінальну справу по "газових контрактах" 2009 року, результатом яких став позов RosUkrEnergo до "Нафтогазу".

Ю. ТИМОШЕНКО в даний час знаходиться на підписці про невиїзд.

Довідка УНІАН. У червні 2010 року Стокгольмський арбітраж виніс рішення по спору між RosUkrEnergo, співвласником якої є також російський "Газпром", і "Нафтогазом", зобов`язавши українську компанію повернути швейцарському трейдеру вилучені в січні 2009 року 11 млрд. куб. м газу і передати в якості неустойки ще 1,1 млрд. куб. м. Наприкінці квітня стало відомо, що НАК "Нафтогаз Україна" повернув RosUkrEnergo 12,1 млрд. куб. м газу, які український холдинг зобов`язаний був віддати за рішенням Стокгольмського арбітражу.