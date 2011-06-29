Розгляд справи Тимошенко перенесено на 4 липня

Печерський районний суд Києва на 4 липня переніс розгляд кримінальної справи за звинуваченням екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у незаконному підписанні у 2009 році газових контрактів з Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суддя Родіон КІРЄЄВ ухвалив безпосередньо в залі суду.

Таким чином суддя задовольнив клопотання Ю.ТИМОШЕНКО, у якому вона вимагала оголосити триденну перерву у процесі для ознайомлення з обвинувальним вироком у справі, оскільки не змогла зробити цього раніше.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що не отримувала обвинувальний вирок поштою, як стверджує суддя Р.КІРЄЄВ.

Обвинувальний вирок був переданий Ю.ТИМОШЕНКО під розписку в залі суду.

У свою чергу, Р.КІРЄЄВ наголосив, що повістка на сьогоднішнє засідання суду була направлена Ю.ТИМОШЕНКО телеграмою, а вирок - поштою.

Він також висловив здивування з приводу того, що на засіданні суду відсутній один із захисників Ю.ТИМОШЕНКО Михайло ТИТАРЕНКО.

Коментуючи ці слова судді, інший захисник Сергій ВЛАСЕНКО зазначив, що, згідно з чинним законодавством, повістка має передаватися безпосередньо в руки, але М.ТИТАРЕНКО її також не отримав.

Р.КІРЄЄВ зобов’язав Ю.ТИМОШЕНКО повідомити М.ТИТАРЕНКА про наступну дату розгляду справи та переніс його на 4 липня. Засідання розпочнеться о 10.00.