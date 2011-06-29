Україна зацікавлена у монгольському коксівному вугіллі - Янукович

Україна зацікавлена у монгольському коксівному вугіллі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні у Києві на спільній з Президентом Монголії Цахіагійном ЕЛБЕГДОРЖЕМ прес-конференції.

«Для України дуже цікаве питання видобутку коксівного вугілля у Монголії, яке сьогодні Україна частково експортує з Росії», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він повідомив, що сьогодні у ході переговорів з Президентом Монголії Україна отримала пропозицію щодо придбання монгольського коксівного вугілля, і найближчим часом українські експерти поїдуть до Монголії, щоб вивчити питання щодо видобутку та якості цього вугілля, а також способів його транспортування.

При цьому Президент України зауважив, що, швитдше за все, йтиметься про транспортування територією Росії.

Як зауважив В.ЯНУКОВИЧ, «це питання для нас дуже цікаве. Традиційно Україна завозить з Росії марку Ж (коксівного вугілля)», яке є складовою якісного коксу для доменних печей.