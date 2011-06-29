На липень запланований аукціон з продажу спецдозволів на надрокористування

Міністерство екології та природних ресурсів у липні планує провести перший в 2011 році аукціон з продажу спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський.

«Я думаю, що перший аукціон пройде в найближчі два тижні», - сказав міністр.

При цьому він уточнив, що міжвідомча комісія, яка затверджує перелік об'єктів, які виставлятимуться на аукціон, ще не проводила свого засідання.

Міністр нагадав, що планами Міністерства передбачено отримання 300 млн. грн. від продажу спецдозволів в поточному році. Однак міністерство планує перевищити цей показник, включивши до переліку найбільш привабливі об'єкти.

Нагадаємо, що порядок видачі спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами передбачає три форми співпраці з надрокористувачами: реалізація спецдозволів на аукціонах, видача спецдозволів без аукціонів, а також укладення договорів про спільний розподіл продукції щодо стратегічних об'єктів.