Міненерговугілля у липні подасть до Кабміну Концепцію переходу на біржову форму продажу вугілля

Міністерство енергетики і вугільної промисловості планує в липні представити на затвердження Кабінету міністрів України Концепцію переходу на біржову форму продажу вугільної продукції.

Про це йдеться у наказі Міненерговугілля від 6 червня № 192, оприлюдненому на сайті міністерства.

Згідно з документом, департамент вугільної промисловості міністерства спільно з департаментом фінансової політики і ДП «Вугілля України» протягом місяця після затвердження концепції Кабміном мають розробити відповідний план заходів щодо переходу на біржову форму продажу вугілля з подальшим затвердження цього плану урядом.

Окрім того, департаменту вугільної промисловості доручено створити систему моніторингу цін на вугілля на внутрішніх і світових ринках.

Нагадаємо, що згідно з Програмою економічних реформ на 2010-2014 рр., розробленою Комітетом з економічних реформ при Президенті України, Україна планує до кінця 2012 року лібералізувати внутрішній ринок вугільної продукції шляхом доведення до ринкових цін на вугілля, що відпускається держшахтами, за рахунок запровадження прямих договорів і розвитку аукціонної системи торгів вугільною продукцією, а також зняття обмежень на імпорт вугілля.