На Київщині відкрили комплекс із виробництва контейнерів для радіоактивних відходів ЧАЕС

У Славутичі на Київщині відкрили комплекс з виробництва металевих бочок і залізобетонних контейнерів для зберігання радіоактивних відходів Чорнобильської атомної електростанції.

Як повідомили УНІАН у прес- служба МНС, на церемонії відкриття заводу були присутні міністр надзвичайних ситуацій України Віктор БАЛОГА, голова Представництва Європейської Комісії в Україні, Посол Європейської Комісії в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА і голова Державного агентства з управління зоною відчуження Володимир ХОЛОША.

Почесні гості оглянули готові до запуску приміщення комплексу і ознайомилися з головними етапами процесу виготовлення контейнерів.

В.БАЛОГА подякував послу Європейської Комісії за співпрацю, наголосивши, що будівництво комплексу було профінансоване Єрокомісією і виконане в рамках «Програми TACIS із забезпечення ядерної безпеки».

«Я хочу в особі пана посла Жозе Мануеля Пінту ТЕЙШЕЙРИ подякувати Європейській Комісії за допомогу в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Контейнери, які буде виготовляти комплекс, дозволять безпечно складувати радіоактивні відходи на термін від 30 до 100 років», – сказав голова МНС.

У свою чергу, П.ТЕЙШЕЙРА підкреслив унікальність цього комплексу. «Цей проект є конкретним результатом співробітництва України з Європейським Союзом у сфері підвищення рівня ядерної безпеки… Це унікальний випадок, коли долаючи наслідки Чорнобильської катастрофи, за допомогою Європейського Союзу створюються потужності, які працюватимуть не лише на подолання наслідків і вирішення проблем, які існують на Чорнобильській станції. Це виробництво буде вирішувати й інші питання, пов’язані з ядерною енергетикою і безпекою в Україні, а можливо, і закордоном», – зазначив П.ТЕЙШЕЙРА.

Загальна вартість проекту – 5 млн. 568 тис. 48 євро. Потужності заводу – 34 тис. 250 металевих діжок і 700 залізобетонних контейнерів на рік. На дані обсяги виробництва комплекс вийде протягом 2-3 місяців, повідомили у МНС.