Вугільний і сланцевий газ залишиться газом для місцевого споживання – Міллер

Вугільний і сланцевий газ залишиться газом для місцевого споживання.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це голова «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР сказав, виступаючи на річних загальних зборах акціонерів ВАТ «Газпром».

«Газпром» розглядає вугільний газ і сланцевий газ як доповнення до традиційного «блакитного палива». Його видобуток може зростати, але він залишиться газом для місцевого споживання», - сказав О.МІЛЛЕР.

Він повідомив, що в 2010 році «Газпром» відкрив нову сторінку історії вітчизняної газової галузі – на Талдинському родовищі в рамках проекту «Метан Кузбасу» було запущено перший у Росії промисел із видобутку вугільного газу.

За його словами, видобутий метан використовується для вироблення електроенергії та застосовується як моторне паливо. Проведені випробування підтвердили технологічну ефективність і економічну доцільність видобутку метану вугільних пластів у Росії із застосуванням вітчизняних технологій, додав він.

При цьому О.МІЛЛЕР зазначив, що технології аналогічні методам видобутку сланцевого газу.