Приріст газового експорту «Газпрому» в першому півріччі становив 26% - Міллер

Приріст газового експорту «Газпрому» в першому півріччі 2011 року становив 26%.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це голова «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР сказав, виступаючи на річних загальних зборах акціонерів ВАТ «Газпром».

«Поліпшення макроекономічної кон`юнктури в Європі та інших регіонах світу відкриває перспективи нарощування експорту. Перше півріччя поточного року це наочно підтверджує. В першому півріччі поставлено за межі Россі на 26,6 млрд. куб. м газу більше. Приріст становив уже 26% порівняно з минулим роком», - сказав О.МІЛЛЕР.

Він зазначив, що чинниками зростання торгівлі природним газом у нинішній момент стали перегляд програм атомної енергетики, зниження власного видобутку газу в Європі, переоцінка політичних ризиків окремих постачальників, скорочення дотацій альтернативній енергетиці в ЄС, а також нова динаміка зростання попиту на енергоресурси в Азії й на внутрішніх ринках країн - експортерів газу.

Він упевнений, що для «Газпрому» відкриваються нові горизонти.

О.МІЛЛЕР зазначив, що фундаментом успіху «Газпрому» є потужна сировинна база.

«Ніякі економічні кризи, ніякі новації в газових технологіях не здатні відмінити основоположний чинник нашої довгострокової конкурентоспроможності. Це означає, що «Газпром» був, є й буде світовим лідером за обсягами видобутку й збільшенням запасів природного газу», - сказав він.

О.МІЛЛЕР зазначив, що частка «Газпрому» в світовому видобутку природного газу становить близько 15%, «Газпрому» належить 18% світових запасів цієї сировини. Розвідані запаси газу «Газпрому» оцінюються в 33,1 трлн. куб. м.

За його словами, в 2010 році «Газпром» добився зростання виробничих показників і впевнено йде до відновлення їх на докризовому рівні. В 2010 році видобуток природного газу зріс більш ніж на 47 млрд. куб. м. і становив 508,6 млрд. кубів.

Голова «Газпрому» повідомив, що виручка «Газпрому» збільшилася порівняно з 2009 роком на 16%, а прибуток від продажів - на 49%.

«Консолідована виручка зросла на 17,4 % і перевищила 3 трлн. 660 млрд. руб. Чистий прибуток групи становив 776 млрд. руб. Це приріст по відношенню до 2009 року – 22,4%», - сказав О.МІЛЛЕР.

Глава «Газпрому» зазначив, що за підсумками 2010 року Рада директорів рекомендує виплатити акціонерам дивіденди у розмірі 3 руб. 85 коп. на одну акцію.

«Це максимальні дивіденди за всю історію компанії», - сказав він.

О.МІЛЛЕР зазначив, що «Газпром» забезпечив стале постачання споживачів у Росії й за кордоном.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» підвищив прогноз із виручки від експорту газу до Європи на поточний рік до 60 млрд. дол.