Зростання попиту підтверджує вірність курсу Газпрому на диверсифікацію маршрутів – Міллер

Зростання попиту підтверджує вірність курсу «Газпрому» на диверсифікацію маршрутів поставок газу до Європи.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це голова «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР сказав, виступаючи на річних загальних зборах акціонерів ВАТ «Газпром».

«Відновлення ринків і різке зростання попиту підтверджують вірність курсу «Газпрому» на збільшення обсягу і диверсифікацію маршрутів доставки газу до Європи», - сказав О.МІЛЛЕР.

При цьому він нагадав, що виконано укладання першої лінії газопроводу «Північний потік» по дну Балтійського моря. Почалося спорудження унікальної, компресорної станції Портова, що не має світових аналогів за основними технічними характеристиками, яка забезпечить транспортування газу по «Північному потоку».

О.МІЛЛЕР також повідомив, що активно розвивається другий найважливіший газотранспортний проект – «Південний потік».

«Об`єднання зусиль енергетичних концернів із Росії, Італії та Франції ще раз підкреслило загальноєвропейський масштаб проекту. А наразі до проекту приєдналася й Німеччина», - зазначив він.

За його словами, восени 2011 року буде готове зведене ТЕО всього проекту.

О.МІЛЛЕР також повідомив, що підсумки 2010 року доводять, що традиційний розподіл експортних ринків на далеке й близьке зарубіжжя остаточно застарів.

«У нас один експортний ринок, який уже зараз працює на єдиних принципах. Це результат планомірної роботи, що проводиться «Газпромом», із основними покупцями газу в СНД із переходу на контрактні ціни, що забезпечують «Газпрому» рівну з європейськими ринками прибутковість», - сказав він.

О.МІЛЛЕР повідомив, що в 2010 році обсяги продажів газу до країн колишнього Радянського Союзу, збільшившись на 3,7 %, досягли 70,2 млрд. куб. м. Чиста виручка від реалізації газу в цей регіон збільшилася більш ніж на 20% і становила 450 млрд. руб., що істотно перевищує рівень 2009 року.

Довідка УНІАН. «Південний потік» – система газопроводів, яка має з`єднати Росію й країни Південної та Центральної Європи. Магістральний газопровід пройде по дну Чорного моря з міста Новоросійська (Росія) до міста Варна (Болгарія). Передбачається, що далі «Південний потік» розгалужуватиметься: одна магістраль пройде через Грецію на південь Італії, друга – через Сербію та Угорщину до Австрії.

Загальна довжина чорноморської ділянки – близько 900 км, максимальна глибина – понад 2000 м, проектна потужність – 63 млрд. кубометрів газу на рік. Запланований початок поставок – 2015 рік.

«Північний потік» – новий маршрут експорту російського газу до Європи. Газопровід пройде через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район м. Виборг) до узбережжя Німеччини (район м. Грайфсвальд). Довжина газопроводу становитиме близько 1200 км. Введення в експлуатацію першої нитки «Північного потоку» продуктивністю 27,5 млрд. куб. м газу на рік був намічено на 2011 рік. Завершення будівництва другої нитки газопроводу в 2012 р. приведе до збільшення його пропускної спроможності до 55 млрд. куб. м.