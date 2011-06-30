Недашковський: Україна - єдина країна, яка вступила до Європейського ядерного форуму раніше, ніж в ЄС

Українські атомники вступили в Європейський ядерний форум і Україна стала єдиною державою, яка, не будучи членом ЄС, бере участь в FORATOM. Про це в інтерв'ю журналу «Профіль» повідомив президент НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський.

«Європейський ядерний форум (FORATOM) включає в себе більше 860 підприємств галузі з 16 країн. Україна почала роботу з приєднання до цієї організації в 2005 р. Першим етапом було створення "Українського ядерного форуму". У цьому році його прийняли асоціативним членом цієї організації. Прикметно, що Україна - єдина держава, яка, не будучи членом ЄС, бере участь в FORATOM. По суті, наші атомники першими вступили в ЄС», - заявив він.

Він запевнив, що українські ядерні реактори - сучасні та надійні. За словами Недашковського, на всіх 15 українських ядерних енергоблоках проведена колосальна модернізація. «Сьогодні в Україні експлуатуються сучасні реактори, які відповідають всім вимогам безпеки», - зазначив президент «Енергоатому». Він підкреслив, що в країні створена унікальна система підготовки персоналу для АЕС. «Тільки у нас на кожному енергоблоці є до 10 змін ліцензованого персоналу, в той час як у світі зазвичай - 6-7», - зазначив Юрій Недашковський.

Довідка УНІАН. Асоціація «Український ядерний форум» створена в грудні 2008 року підприємствами та організаціями ядерно-промислового комплексу Україну.

Європейський ядерний форум - це об'єднання 16 національних ядерних форумів європейських країн (Бельгії, Болгарії, Угорщини, Великобританії, Іспанії, Італії, Нідерландів, Словаччини, Словенії, Румунії, Чеської Республіки, Фінляндії, Франції, Федеративної Республіки Німеччини, Швеції, Швейцарії), що представляють інтереси більше 860 великих європейських і транснаціональних компаній. Сфера діяльності цих компаній - надання продукції і послуг у ядерній галузі.