ФДМУ затвердив графік продажу енергокомпаній

Фонд Державного майна України своїм наказом затвердив щомісячний план-графік продажу державних пакетів енергетичних компаній в 3-4 кварталі цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією голови ФДМУ Олександра РЯБЧЕНКА, відповідно до затвердженого плану-графіка, в серпні на приватизаційні конкурси планується виставити 25% держпакета акцій «Київенерго», 50% «Закарпаттяобленерго», 45% «Західенерого». Як відзначив голова ФДМУ, в серпні на біржу також планується виставити для продажу 21% «Черкасиобленерго». У зв`язку з цим О.РЯБЧЕНКО відзначив, що блокуючий держпакет «Черкасиобленерго» відповідно до домовленостей з ЄБРР, виставлятиметься на продаж разом з 25% акцій цього обленерго, який сьогодні належить ЗАТ «УкрЕСКО».

За інформацією голови ФДМУ, у вересні планується оголосити приватизаційні конкурси з продажу 50% «Вінницяобленерго», 45% «Крименерго» і 50% «Дніпробленерго». За словами О.РЯБЧЕНКА, в жовтні планується оголосити конкурси з продажу 25,9% «Тернопільобленерго», 45% «Чернівціобленерго», 25% «Дніпроенерго» і 40% «Донецькобленерго». О.РЯБЧЕНКО також не виключив можливості, що ФДМУ виставить цього року на продаж блокуючий пакет «Одесаобленерго».

О.РЯБЧЕНКО також відзначив, що підписав лист на НАК «ЕКУ» з проханням передати вище згадані держпакети акцій енергокомпаній в управління ФДМУ для їх подальшої приватизації. За його словами, можна очікувати, що впродовж найближчих двох днів НАК «ЕКУ» передасть Фонду першу групу компаній, про продаж яких планується оголосити в серпні, через місяць, можливо, буде здійснена передача держпакетів енергокомпаній, конкурси щодо яких планується оголосити у вересні, і ще приблизно через місяць, компаній, які планується виставити на продаж у жовтні.

О.РЯБЧЕНКО також відзначив, що оцінка вартості акцій енергокомпаній, що виставляються на продаж, швидше за все проводитиметься на підставі вартості котирувань їх акцій на фондовому ринку. За словами О.РЯБЧЕНКА, загальна вартість запланованих на продаж держпакетів акцій енергокомпаній становить близько 6 млрд. грн.

За словами голови ФДМУ, на сьогодні приватизацією держпакетів енергокомпаній цікавляться як вітчизняні, так і іноземні інвестори.