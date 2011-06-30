НКРЕ може дозволити населенню продавати електроенергію за «зеленим» тарифом

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) вивчає питання доцільності надання приватним особам, які експлуатують об'єкти альтернативної енергетики для побутових потреб, можливості продажу надлишку електроенергії в оптовий ринок за так званим «зеленим» тарифом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на форумі Energy Industry Forum заступник начальника відділу комбінованого виробництва електричної і теплової енергії НКРЕ Олексій ОРЖЕЛЬ.

За його словами, мова, зокрема, йде про внесення відповідних змін до ліцензійних умов виробництва електроенергії, згідно з якими фізособа матиме право стати ліцензіатом комісії з подальшим встановленням відповідного «зеленого» тарифу, за яким зможе продавати електроенергію в ринок.

«Це питання обговорюється. Ми враховуємо досвід тієї ж Німеччини, де така схема дала потужний поштовх розвитку фотовольтаїки », - сказав представник регулятора.

А. ОРЖЕЛЬ також повідомив, що сьогодні в комісію вже надходять поодинокі усні звернення від приватних осіб, які цікавляться можливістю роботи за такою схемою, проте жоден із тих хто звертався, поки не володіє реально встановленим об'єктом відновлюваної енергетики.

«Більш предметно ми зможемо приступити до опрацювання цього питання за умови, що такі звернення, які мають на увазі під собою реальні установки, досягнуть критичної маси. Однак поки що реально ми цього не бачимо », - зазначив він.

Крім того А. ОРЖЕЛЬ нагадав, що одним з обов'язкових умов отримання статусу ліцензіата є наявність приладів автоматизованого обліку електроенергії (АСКОЕ), висока вартість яких ставить під сумнів доцільність роботи в рамках «зеленого» тарифу приватних осіб, що експлуатують малопотужні установки.

«Можливо, одним з виходів тут буде створення такими особами об'єднань, аж до створення окремої юридичної особи, яка і буде отримувати статус ліцензіата», - зазначив представник регулятора.

Довідка УНІАН. У липні 2009 року НКРЕ встановила мінімальні фіксовані тарифи на відпуск електроенергії, що генерується з використанням альтернативних джерел електроенергії.

Зокрема, для суб'єктів господарської діяльності, які виробляють електроенергію з використанням енергії вітру, тарифи встановлені на рівні 70,15 коп. за кВт / год (без ПДВ) - якщо встановлена ​​потужність вітроагрегатів не перевищує 600 кВт; 81,84 коп. за кВт / год (без ПДВ) - якщо встановлена ​​потужність вітроагрегатів понад 600 кВт, але не перевищує 2000 кВт; 122,77 коп. за кВт / год (без ПДВ) - якщо встановлена ​​потужність вітроагрегатів перевищує 2000 кВт.

Для об'єктів альтернативної електроенергетики, які використовують біомасу, мінімальний фіксований тариф встановлений на рівні 134,46 коп. за кВт / год (без ПДВ).

Для установок, що використовують сонячну енергію, тарифи встановлені на рівні 505,09 коп. за кВт / год (без ПДВ) - для наземних об'єктів; 484,05 коп. за кВт / год (без ПДВ) - для об'єктів, змонтованих на даху за умови, що їх встановлена ​​потужність перевищує 100 кВт; 463 коп. за кВт / год (без ПДВ) - для об'єктів, змонтованих на даху, за умови, що їх встановлена ​​потужність не перевищує 100 кВт.

Для малих ГЕС базовий мінімальний тариф розрахований на рівні 84,18 коп. за кВт / год (без ПДВ).

«Зелені» тарифи визначаються за формулою, в якій для кожного суб'єкта визначений коефіцієнт, розміри якого залежать від типу альтернативного джерела електроенергії і характеристик енергогенеруючого обладнання.

Тарифи коригуються комісією щомісячно з урахуванням курсу гривні до євро на дату їх розрахунку на наступний місяць.