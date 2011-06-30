Міненерговугілля передало в оренду шахту «Путилівська»

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України передало державне підприємство "Шахта" Путилівська "(Донецьк) в оренду товариству з додатковою відповідальністю (ТДВ) «Орендне підприємство «Шахта «Путилівська».

Про це сказано в наказі Міненерговугілля № 225 від 21 червня 2011 року, текст якого опублікований на сайті міністерства.

Згідно з документом, відповідний договір оренди цілісного майнового комплексу шахти був підписаний між Фондом державного майна і ТДВ 13 січня 2011.

У зв'язку з цим міністерство вирішило ліквідувати ДП «Шахта «Путилівська» шляхом її приєднання до зазначеного ОДО. Ліквідацію ДП планується завершити 31 грудня 2011 року. Комісії з ліквідації підприємства доручено забезпечити публікацію в офіційному виданні інформації про терміни і порядок прийому претензій кредиторів ГП.

Довідка УНІАН. Шахта "Путилівська" видобуває вугілля марки «Г». За підсумками січня-травня цього року шахта видобула 7,51 тис. тонн вугілля.

ТДВ «АП «Шахта «Путилівська» входить до вуглевидобувного блоку НВО "Механік" (Донецьк) підприємця Віктора Вишневецького, який є президентом об'єднання.