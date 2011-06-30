ДТЕК планує в 2011 році збільшити видобуток вугілля на 25%

Вуглевидобувні підприємства, що входять до енергохолдингу ДТЕК, у 2011 році планують наростити видобуток вугілля на 25%, або на 4,8 млн. тонн, у порівнянні з 2010 роком - до 24 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в ході засідання пленуму ЦК Профспілки працівників вугільної промисловості України у Києві повідомив генеральний директор ДТЕК Максим ТИМЧЕНКО.

При цьому він зазначив, що щорічне споживання вугілля на теплових електростанціях енергокомпаній, акціонером яких є енергохолдинг, становить близько 30 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, вугледобувні підприємства ДТЕК в 2010 році збільшили видобуток вугілля на 8,7% - до 19,165 млн. тонн порівняно з 2009 роком. При цьому в січні-березні ц.р. ДТЕК збільшив видобуток вугілля на 8,2% - до 5,783 млн. тонн, у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року.

Довідка УНІАН. У вуглевидобувний блок ДТЕК входять «Павлоградвугілля», «Шахта «Комсомолець Донбасу» і орендоване «Добропіллявугілля ». Крім того, у власності компанії знаходиться 5 збагачувальних фабрик.