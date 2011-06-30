Росії цікава модернізація ГТС тільки після створення СП «Газпрому» і «Нафтогазу» - експерт

Експерт енергетичних програм з нафти і газу Центру економічних і політичних досліджень імені О. Разумкова Володимир ОМЕЛЬЧЕНКО вважає, що Росія буде брати участь в модернізації української газотранспортної системи (ГТС) тільки коли буде створено спільне підприємство між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз Україна» з управління українською ГТС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Росія буде брати участь в модернізації української ГТС тільки тоді, коли буде створено СП« Нафтогазу» і «Газпрому», - сказав В. ОМЕЛЬЧЕНКО.

При цьому він додав, що «в іншому випадку у Росії немає ніякого інтересу брати участь в модернізації ГТС».

Як повідомляв УНІАН, 28 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ в інтерв'ю українським телеканалам заявив, що Україна запропонувала Росії брати участь у модернізації ГТС. «І ми, безумовно, будемо з Росією домовлятися, ми маємо таку можливість. Ми експлуатуємо газотранспортну систему, ми запропонували її модернізацію за участю Росії, європейських країн, інвесторів ... Я думаю, що це має хорошу основу для переговорів з Росією », - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України складається з магістральних газопроводів, розподільних мереж, газосховищ, компресійних і газовимірювальних станцій. Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі.

ГТС України складається з магістральних газопроводів довжиною 37,6 тис. км в однонитковому обчисленні, 71 компресорної станції загальною потужністю 5405 МВт. Пропускна спроможність на кордоні РФ з України складає 288 млрд. куб. м, на кордоні України з Польщею, Румунією, Білоруссю, Молдовою - 178,5 млрд. куб. м, у тому числі з країнами ЄС - 142,5 млрд. куб. м.