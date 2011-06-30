Німецька OvМ/ECH виконає технічний аудит тепломереж «Київенерго»

Компанія OvM / ECH Consulting Engineers (Німеччина) виконає технічний аудит теплових мереж ВАТ «Київенерго».

Відповідний договір про проведення аудиту сторони підписали у червні, повідомили УНІАН у прес-службі «Київенерго».

Згідно з повідомленням, в ході аудиту буде дана оцінка технічного стану мереж, сформовані пропозиції щодо оптимального режиму їх роботи, а також буде розроблено довгострокову інвестиційної програма їх модернізації.

У компанії відзначають, що проведення енергоаудиту дозволить «Київенерго» отримати незалежний експертний висновок для залучення кредитних коштів світових фінансових інститутів на реконструкцію теплопостачання Києва.

Згідно з умовами договору аудит буде завершено до жовтня ц.р.

Як повідомляв УНІАН, «Київенерго» 1998 року залучив під держгарантії кредит Світового банку в розмірі 160 млн. дол під цільову програму розвитку теплових мереж Києва.

Згідно з умовами програми, «Київенерго» закупило на отримані кошти необхідне для реконструкції теплових мереж обладнання та матеріали. Зокрема, енергокомпанія придбала магістральні труби, котли для котелень і лічильники теплової енергії. Київська держадміністрація, в свою чергу, зобов'язалася використовувати куплені основні засоби і профінансувати виконання робіт з введення їх в експлуатацію.

Кредит компанія зобов'язана погасити до 2018 року.

Довідка УНІАН. ПАТ «Київенерго» - акціонерна енергопостачальна компанія, яка забезпечує повний цикл енергопостачання Києва з єдиним процесом виробництва, передачі, розподілу та збуту електричної і теплової енергії кінцевим споживачам. Генерація електричної енергії АК «Київенерго» здійснюється на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 загальною встановленою електричною потужністю 1,2 ГВт. Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю 11,5 тис. км. Виробництво теплової енергії «Київенерго» виконується на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на станціях теплопостачання і в котельнях.

Контрольний пакет акцій АК "Київенерго" (50% +1 акція) належить державі в особі НАК "Енергетична компанія України".

38,9% контролює приватний енергетичний холдинг ДТЕК (Донецьк).