НКРЕ до жовтня затвердить порядок визначення місцевої складової в об'єктах альтернативної енергетики

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) планує до жовтня завершити розробку і затвердити Порядок визначення частки місцевої складової в проектах будівництва об'єктів відновлюваної енергетики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник начальника відділу комбінованого виробництва електричної і теплової енергії НКРЕ Олексій ОРЖЕЛЬ.

За його словами, комісія вже розробила відповідний проект документа, який, однак, викликав ряд зауважень з боку учасників ринку.

«Проект документа є, і ми зараз розглядаємо пропозиції учасників ринку, які не у всьому згодні із запропонованою редакцією», - сказав він.

А. ОРЖЕЛЬ зазначив, що при визначенні національної частки в тому чи іншому проекті за основу пропонується брати сертифікати походження обладнання та іншу супровідну митну документацію.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня ц.р. Верховна Рада у другому читанні внесла зміни до закону «Про електроенергетику», згідно з якими НКРЕ буде встановлювати «зелений» тариф для компаній за умови, що починаючи з 1 січня 2012 р. питома вага сировини, матеріалів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва об'єкта генерації становитиме не менше 15%, з 1 січня 2013 р. - 30%, з 1 січня 2014 р. - 50%.