Ціна реалізації скрапленого газу на аукціоні УМВБ зросла на 6%

Середня ціна реалізації скрапленого газу 30 червня на аукціоні № 37УТН на Українській міжбанківській валютній біржі (УМВБ) збільшилася на 5,9%, або на 433,38 грн., Порівняно з попереднім аукціоном, до 7802,32 грн. за тонну з ПДВ.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі УМВБ.

У повідомленні наголошується, що на аукціоні були реалізовані 5,508 тис. тонн скрапленого газу на загальну суму 42 млн. 975,2 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, середня ціна реалізації скрапленого газу 21 червня на аукціоні № 36УТН на УМВБ знизилася на 0,9%, або на 65,73 грн., Порівняно з попереднім аукціоном, до 7368,94 грн. за тонну з ПДВ.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України своєю постановою від 4 квітня 2000 року ввів обов'язковий продаж добутої в Україні нафти, газового конденсату, скрапленого газу і побутового вугілля на аукціонах з 1 травня 2000 року.