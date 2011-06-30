Київ готують для підключення до опалення вже з 1 жовтня - КМДА

Київська міська держадміністрація має намір підготувати міське господарство до можливості розпочати опалювальний сезон раніше звичайних строків у разі погіршення погодних умов, а саме: з 1 жовтня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КМДА з посиланням на першого заступника голови КМДА Олександра МАЗУРЧАКА, який очолює міський оперативний штаб з підготовки столиці до нового опалювального сезону.

На засіданні штабу О. МАЗУРЧАК зазначив, що підготовку до опалювального сезону розпочато вчасно. «Цього року ми матимемо серйозні фінансові ресурси, і в підготовці до зими їх необхідно використати максимально раціонально. Зокрема, мова йде про придбання додаткової техніки, ремонт будівель тощо. Також необхідно скоротити до мінімуму період входження в опалювальний сезон. Заповнення систем теплоспоживання повинно бути завершено 15 вересня, а вже 1 жовтня, в разі погіршення погодних умов, столиця повинна бути готова для підключення опалення», - зауважив він.

Також він наголосив на необхідності своєчасного оформлення паспортів готовності будинків та актів готовності теплового господарства споживачів.

За словами начальника Головного управління житлового господарства Володимира Стороженка, у районах міста вже створені оперативні штаби і затверджено заходи щодо підготовки житлових будинків, об'єктів соціально-культурного призначення та теплового господарства. Персональна відповідальність за їх виконання покладена на керівників житлово-експлуатаційних підприємств, установ і організацій.

Тепер житлово-експлуатаційні підприємства разом з КП «Київміськсвітло» працюють над відновленням зовнішнього освітлення дворових територій. Також тривають роботи з відновлення пошкоджених мереж.

У КМДА відзначають, що випробування теплових мереж на міцність та щільність ПАТ «Київенерго» почало 26 квітня. Вже виконано випробування 14 ділянок тепломереж, що становить 28% загальної кількості. Під час випробувань виявлено 464 пошкодження магістральних та розподільчих теплових мереж, з них усунуто 313 ушкоджень.

Як повідомлялося, опалювальний сезон у столиці зазвичай починається 15 жовтня, але підключення житлових будинків до подачі тепла триває приблизно протягом тижня.