Україна і Латвія мають намір активізувати економічне співробітництво

Перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ і міністр економіки Латвійської Республіки Атіс КАМПАРС обговорили під час зустрічі в Києві можливості для активізації двосторонньої економічної співпраці між Україною і Латвією.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі першого віце-прем`єр-міністра.

Учасники зустрічі детально зупинилися на питаннях розвитку двосторонньої співпраці в енергетичній сфері. А.КЛЮЄВ і А.КАМПАРС обговорили перспективи розвитку енергетики країн Євросоюзу і СНД, зокрема - атомної енергетики, кроки з підвищення її безпеки.

Співрозмовники поділилися досвідом і планами своїх країн у паливно-енергетичному комплексі.

А.КЛЮЄВ і А.КАМПАРС дійшли думки, що необхідно активізувати роботу двосторонньої ділової ради.

Перший віце-прем`єр-міністр України і міністр економіки Латвії також обговорили хід переговорного процесу про створення зони вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом.